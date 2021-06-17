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Рязанский суд приговорил москвича к штрафу в 100 тысяч за покушение на дачу взятки
Осенью 2020 года 29-летний житель Москвы, не имеющий постоянного дохода, неофициально представлял две коммерческие организации. Он попытался дать взятку в размере 27 тысяч рублей менеджеру группы контроля качества за прием товара, не отвечающего требованиям.

Рязанский суд приговорил москвича к штрафу в 100 тысяч за покушение на дачу взятки. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного комитета.

Осенью 2020 года 29-летний житель Москвы, не имеющий постоянного дохода, неофициально представлял две коммерческие организации. Он попытался дать взятку в размере 27 тысяч рублей менеджеру группы контроля качества за прием товара, не отвечающего требованиям.

Преступление не было доведено до конца, так как менеджер отказалась от денег.

Москвича признали виновным по части 3 статьи 30, пункт «б» и части 3 статьи 204 УК РФ. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.