Рязанская полиция ищет очевидцев аварии с пострадавшим пешеходом

Свидетелей аварии просят обращаться по телефону +7 (4912)29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом№12 корпус 1, кабинет 13.

Рязанская полиция ищет очевидцев аварии с пострадавшим пешеходом. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

11 октября 2020 года, в 19:30, в Рязани около дома №5 на улице Грибоедова, 37-летний рязанец на Ford Fusion сбил 72-летнего пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход доставлен в медицинское учреждение.

Свидетелей аварии просят обращаться по телефону +7 (4912)29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом№12 корпус 1, кабинет 13.