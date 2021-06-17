В Рязанской области мужчина получил 10 лет колонии за убийство

Обвиняемый ударил пострадавшего ножом в область туловища и рук. Мужчина скончался на месте. После этого убийца сбросил тело в подвал, затер следы крови и скрылся.

В Рязанской области за убийство осудили 38-летнего безработного уроженца УССР. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

4 марта 2021 года в правоохранительные органы обратилась жительница Клепиковского района. Она сообщила о том, что без вести пропал ее 42-летний сын. Во время розыска проверили квартиру в селе Первушкино Клепиковского района, куда мужчина иногда приходил, но не жил постоянно. Тело хозяина нашли в подвале квартиры. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Убийцу нашли и задержали, его заключили под стражу.

Выяснилось, что 26 февраля 2021 года мужчины выпивали и поссорились. Обвиняемый ударил пострадавшего ножом в область туловища и рук. Мужчина скончался на месте. После этого убийца сбросил тело в подвал, затер следы крови и скрылся.

Ему назначили 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.