Рязанец отправится в колонию за кражу шампуня
Преступление мужчина совершил будучи на испытательном сроке по ранее вынесенному приговору за четыре кражи. Суд отменил условное наказание и приговорил рязанца к трем годам и трем месяцам колонии строгого режима.
Рязанец отправится в колонию за кражу шампуня. Об этом
В августе 2020 года мужчина украл из рязанской «Пятерочки» шампунь стоимостью около 300 рублей. Его задержали сотрудники магазина за пределами касс.
Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и статьи 158.1 УК РФ. Он полностью признал вину и дело направили в суд для рассмотрения в особом порядке. Однако на судебные заседания обвиняемый не являлся и его объявили в розыск.
В ходе расследования выяснилось, что преступление мужчина совершил будучи на испытательном сроке по ранее вынесенному приговору за четыре кражи.
Суд отменил условное наказание и приговорил рязанца к трем годам и трем месяцам колонии строгого режима.