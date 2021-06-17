Рязанец отправится в колонию за кражу шампуня

Преступление мужчина совершил будучи на испытательном сроке по ранее вынесенному приговору за четыре кражи. Суд отменил условное наказание и приговорил рязанца к трем годам и трем месяцам колонии строгого режима.

Рязанец отправится в колонию за кражу шампуня. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В августе 2020 года мужчина украл из рязанской «Пятерочки» шампунь стоимостью около 300 рублей. Его задержали сотрудники магазина за пределами касс.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и статьи 158.1 УК РФ. Он полностью признал вину и дело направили в суд для рассмотрения в особом порядке. Однако на судебные заседания обвиняемый не являлся и его объявили в розыск.

В ходе расследования выяснилось, что преступление мужчина совершил будучи на испытательном сроке по ранее вынесенному приговору за четыре кражи.

Суд отменил условное наказание и приговорил рязанца к трем годам и трем месяцам колонии строгого режима.