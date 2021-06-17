Рязанцев предупредили об изменении тарифов на электроэнергию с 1 июля 2021 года

Подробнее о тарифах на электроэнергию с 1 июля 2021 года можно ознакомиться на официальном сайте рязанской энергосбытовой компании.

С 1 июля изменятся тарифы на электроэнергию. Изменения произойдут в соответствии с Постановлением ГУ «Рязанская энергетическая комиссия Рязанской области» от 15 декабря 2020 № 276 года. В Рязани будут установлены следующие тарифы:

— для жителей, проживающих в городских населенных пунктах — 5,08 руб./кВт.ч.;

— для жителей, проживающих в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками — 3,56 руб./кВт.ч.;

— для жителей сельских населенных пунктов — 3,56 руб./кВт.ч.

ПАО «РЭСК» рекомендует клиентам до 25 июня передать показания прибора учета и оплатить за потребленную электроэнергию по фактическому расходу, а не по среднемесячному расчету или нормативу.