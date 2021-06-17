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Появились подробности смерти рязанки в огороде
Женщине был 81 год, ее смерть не носила криминальный характер. Чтобы установить точную причину смерти проводится доследственная проверка.

Появились подробности смерти рязанки в огороде. Об этом сообщает «КП-Рязань».

Руководитель Кораблинского отдела регионального следкома Игорь Заворуев рассказал, что последний раз живой женщину видели 12 июня, а 16 июня уже нашли мертвой. Женщине был 81 год, ее смерть не носила криминальный характер. Чтобы установить точную причину смерти проводится доследственная проверка.

Как сообщает издание, пенсионерка жила одна. Когда соседи что-то заподозрили, они постучали в дверь и обошли участок. В помидорных грядках они увидели тело соседки и вызвали полицию.

Напомним, тело пожилой рязанки обнаружили в одном из огородов деревни Татаркино Старожиловского района.