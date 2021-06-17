Беттинг-центр на Legalbet: расписание матчей, анонсы событий, спортивные тренды

Любители спорта в поиске подробной информации о предстоящих матчах вынуждены проверять множество сайтов с новостями и статистикой. Проект о легальных ставках на спорт Legalbet собрал все важные аспекты ближайших игр в специальном разделе — Беттинг-центре.

Любители спорта в поиске подробной информации о предстоящих матчах вынуждены проверять множество сайтов с новостями и статистикой. Проект о легальных ставках на спорт Legalbet собрал все важные аспекты ближайших игр в специальном разделе — Беттинг-центре.

На странице «Беттинг-центр» опубликовано расписание ближайших игр в самых популярных спортивных и киберспортивных турнирах, превью матчей, прогнозы и коэффициенты от легальных букмекеров. Раздел доступен не только на российской, но и на белорусской и казахстанской версиях сайта Legalbet. Беттинг-центр содержит следующие разделы:

Календарь матчей

В разделе указано время начала ближайших игр, лого телеканала, транслирующего матч в прямом эфире, количество прогнозов на эту игру от Legalbet и лучшие котировки букмекеров на основные исходы. Превью матча находится по ссылке «Подробнее».

Анонс матча

Для каждой игры в разделе Беттинг-центр Legalbet готовит подробное превью. На странице матча располагаются:

информация о турнирных раскладах для команд-соперников, актуальные новости, результаты последних матчей и очных встреч, тренды для ставок с соответствующими коэффициентами;

ориентировочные составы на игру. При составлении раздела учитываются новости о травмах и дисквалификациях. После обнародования официальных списков Legalbet публикует составы на страницу матча. Это происходит примерно за час до начала игры;

статистика назначенных судей, сообщения о травмированных и дисквалифицированных игроках в разделе «Новости»;

турнирные таблицы. На странице матча есть как актуальное положение команд в соревновании, так и отдельные таблицы для домашних, выездных матчей и результат по итогам последних туров, который покажет, в какой форме находятся соперники.

Коэффициенты легальных букмекеров

На главной странице Беттинг-центра публикуются крупные котировки легальных букмекерских контор. Пользователю не нужно самостоятельно искать большой коэффициент на основные исходы. В превью на странице матча различные варианты для ставок также сопровождаются высокими котировками.

Тренды и прогнозы

Для каждого матча Legalbet собирает тренды и прогнозы, которые могут помочь в выборе ставки на игру.

Многие любители ставок при прогнозировании результата игры опираются на статистику. Для трендов по статистике в разделе «Ставки и прогнозы на матч» отбираются самые длительные серии в играх участвующих команд. Предложенные ставки сопровождаются лучшими котировками легальных букмекерских контор.

Своими мнениями о возможном итоге матча делятся эксперты портала Legalbet. Это известные спортсмены, тренеры и журналисты. Они дают небольшой комментарий по теме игры и рассуждают об интригах предстоящего матча. Для прогнозов экспертов также отбираются крупнейшие коэффициенты лицензированных букмекеров.

Беттинг-центр Legalbet публикует подробную информацию об играх и предлагает хорошие варианты для ставок, но в конечном итоге решение, заключать пари или нет, пользователь принимает самостоятельно.

«Помните, что ставки на спорт — это всего лишь развлечение, и даже самый надежный прогноз может не сработать», — отмечает портал.