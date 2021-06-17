Песков заявил, что в России не идет речи о тотальной вакцинации от коронавируса

Песков добавил, что мэр Москвы Сергей Собянин и губернаторы нескольких других регионов исходят из того, что выросло число заболевших. «Речь идет об обязательной вакцинации для определенных сфер экономики с учетом того, как идет волна инфекции, — да, это вполне оправдано», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речи о тотальной вакцинации от коронавируса не идет. По его словам, главы регионов сами должны принимать решения для введения обязательной вакцинации для сотрудников при росте заболеваемости, передает РИА Новости .

Песков добавил, что мэр Москвы Сергей Собянин и губернаторы нескольких других регионов исходят из того, что выросло число заболевших.

«Речь идет об обязательной вакцинации для определенных сфер экономики с учетом того, как идет волна инфекции, — да, это вполне оправдано», — отметил Песков.