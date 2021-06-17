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Песков заявил, что в России не идет речи о тотальной вакцинации от коронавируса
Песков добавил, что мэр Москвы Сергей Собянин и губернаторы нескольких других регионов исходят из того, что выросло число заболевших. «Речь идет об обязательной вакцинации для определенных сфер экономики с учетом того, как идет волна инфекции, — да, это вполне оправдано», — отметил Песков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что речи о тотальной вакцинации от коронавируса не идет. По его словам, главы регионов сами должны принимать решения для введения обязательной вакцинации для сотрудников при росте заболеваемости, передает РИА Новости.

Песков добавил, что мэр Москвы Сергей Собянин и губернаторы нескольких других регионов исходят из того, что выросло число заболевших.

«Речь идет об обязательной вакцинации для определенных сфер экономики с учетом того, как идет волна инфекции, — да, это вполне оправдано», — отметил Песков.