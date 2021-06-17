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Россиян предупредили о новых штрафах за парковку
В ближайшее время стоит ждать штрафа за парковку на выделенных во дворах местах для спецтехники — скорой помощи, пожарных машин, МЧС, полиции. Сейчас штрафов за такие нарушения не предусмотрено.

Водителей предупредили о новых штрафах за парковку. О них рассказал агентству «Прайм» ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

По его словам, в ближайшее время стоит ждать штрафа за парковку на выделенных во дворах местах для спецтехники — скорой помощи, пожарных машин, МЧС, полиции.

Эксперт отметил, что сейчас штрафов за такие нарушения не предусмотрено.

«Это происходит в тех случаях, когда водители стараются влезть в слоты, в которых почти не остается места и не могут соблюсти разметку. За такое правонарушение предусмотрен штраф в размере 500 рублей», — добавил Уткин.

Также он предупредил, что штрафы могут грозить за парковку на островках безопасности на дорогах. Штраф также составит 500 рублей.

Кроме того, водители стали сталкиваться со штрафами за машины, оставленные на платных парковках автомобили в зоне действия знака «Остановка запрещена» с табличкой, обозначающей такси. Водителю могут назначить штраф, а машину эвакуировать.

Также в Москве частыми стали штрафы за машины под знаками «парковка для резидентов». За это нарушение можно получить штраф размером в 2500 рублей.

В Москве и Санкт-Петербурге водители также могут получить штрафы за парковку на территории по краям выездов со двора.