Московские власти разрешили лишать зарплаты сотрудников за отказ от вакцинации

Ранее в Москве обязали провести вакцинацию 60% горожан, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов.

Московские власти разрешили лишать зарплаты сотрудников за отказ от вакцинации В Москве власти одобрили предложение бизнес-сообщества об отстранении от работы сотрудников предприятий без выплаты зарплаты за отказ от вакцинации. Об этом сообщил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в столице Сергей Миронов, передает ТАСС .

Он отметил, что ситуацию обсудили с работниками. По его словам, на встрече с чиновниками был озвучен комментарий, что предпринимателей не накажут, если они не допустят к работе сотрудника без прививки и не заплатят ему.

Ранее в Москве обязали провести вакцинацию 60% горожан, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов.

Индивидуальных предпринимателей и организации, невыполнившие требования, ждут штрафы.