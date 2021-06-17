Назван виновник ДТП с грузовиком на въезде в Рязань

Примерно в 6:25 в Рязанском районе, на 178 километре автодороги М-5 «Урал» 52-летний Саратова на «ГАЗели», двигаясь со стороны Москвы, уснул за рулем. Он врезался в «МАН», с полуприцепом, стоящий на светофоре.

В пресс-службе регионального управления МВД прокомментировали ДТП, произошедшее на въезде в Рязань утром в четверг, 17 июня.

ДТП произошло примерно в 6:25 в Рязанском районе, на 178 километре дороги М-5 «Урал». 52-летний житель Саратова на «ГАЗели» двигался со стороны Москвы, он уснул за рулем. Машина врезалась в «МАН» с полуприцепом, стоящий на светофоре.

За рулем был 56-летний житель Рязанской области. Водителя «ГАЗели» доставили в больницу.

Проводится проверка.

Ранее появились фото и видео с места ДТП.