На въезде в Рязань произошло ДТП с участием грузовика
Авария произошла в четверг, 17 июня, на трассе М5 около остановки общественного транспорта «Рязанские сады».
На въезде в Рязань произошло ДТП с участием грузовика. Видео выложили очевидцы в соцсетях.
Авария произошла в четверг, 17 июня, на трассе М5 около остановки общественного транспорта «Рязанские сады». На кадрах видны последствия аварии — разбросанные на обочине ящики и грузовик с поврежденной кабиной.
На месте работают сотрудники спецслужб.
Подробности ДТП и информация о пострадавших уточняется.
Фото