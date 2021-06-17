На трассе в Рязанской области «КамАЗ» наехал на велосипедиста
В результате ДТП 60-летний велосипедист обращался в медучреждение с травмами.
На трассе в Рязанской области «КамАЗ» наехал на велосипедиста. Об этом
Авария произошла в среду, 16 июня, в 14:10 в Сасовском районе на 33 километре автодороги «Шацк-Сасово-Касимов».
35-летний житель Рязанской области, управляя автомобилем «КамАЗ», не учел дорожные условия и конструктивные особенности своего транспортного средства и по касательной столкнулся с велосипедистом, двигавшимся в попутном направлении.
В результате ДТП 60-летний велосипедист обращался в медучреждение с травмами.
Проводится проверка.