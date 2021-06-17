Мэр Москвы высказался о введении жестких ограничений из-за коронавируса

Сергей Собянин заявил, что власти Москвы находятся очень близко к введению более жестких временных ограничений из-за сложной ситуации с COVID-19.

Мэр Москвы высказался о введении жестких ограничений из-за коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Сергей Собянин заявил, что власти Москвы находятся очень близко к введению более жестких временных ограничений из-за сложной ситуации с COVID-19.

Ранее Собянин заявил о стремительном ухудшении ситуации с коронавирусом в Москве, а столичные власти обсудили вопрос введения локдауна.