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В Рязани планируют изменить маршруты общественного транспорта
К 1 июля депутатам гордумы представят концепцию развития общественного транспорта. На заседании отметили, что депутаты заинтересованы в сохранении и развитии троллейбусной сети. Кроме того, на встрече обсудили пуск транспорта через железнодорожные вокзалы, чтобы удовлетворить потребности пассажиров — дачников.

К 1 июля в гордуму представят концепцию развития общественного транспорта. Об этом сообщили на заседании рабочей группы комитета по ЖКХ и развитию городской инфраструктуры.

Начальник городского управления транспорта Вениамин Синяков рассказал о своем видении развития муниципального и коммерческого транспорта в Рязани. По его словам, рассматриваются несколько вариантов, идет работа над изменение некоторых маршрутов.

К 1 июля депутатам гордумы представят концепцию развития общественного транспорта. На заседании отметили, что депутаты заинтересованы в сохранении и развитии троллейбусной сети. Кроме того, на встрече обсудили пуск транспорта через железнодорожные вокзалы, чтобы удовлетворить потребности пассажиров — дачников.