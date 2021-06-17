Компания «Мармакс» стала призером «Топ застройщиков России по потребительским качествам ЖК»

Компания «Мармакс» вошла в тройку лидеров «Топ застройщиков России по потребительским качествам ЖК». Почетным дипломом компанию наградил генеральный директор «Единого реестра застройщиков» Кирилл Холопик.
Представителям «Единого реестра застройщиков» удалось лично пообщаться, а также посетить проект-победитель в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка Рязанской области» — ЖК «
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Единый реестр застройщиков (ЕРЗ) — проект, реализуемый при поддержке национального объединения застройщиков жилья. Единый реестр застройщиков предоставляет актуальные новости строительной отрасли и полную базу данных застройщиков жилья, осуществляющих в России жилищное строительство с привлечением средств граждан по договорам участия в долевом строительстве.