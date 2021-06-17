\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
21°
Птн, 18
24°
Сбт, 19
24°
ЦБ USD 72.5 0.47 18/06
ЦБ EUR 86.7 -0.65 18/06
Нал. USD 72.30 / 73.00 13:20
Нал. EUR 86.45 / 86.95 12:28
Новости
Публикации
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
Вчера 18:25
1
1 158
Власти не спешат спасать рязанскую речку, в которой потемнела вода и п...
В речке Быстрица всплыла мертвая рыба, а вода в ней при...
Вчера 16:20
2 155
Директор уничтоженного стихией магазина автозапчастей «Драйвер» показа...
Само помещение магазина требует капитального ремонта, в...
15 июня 2021 18:45
12 064
Разрешена ли законом деятельность экстрасенсов и народных медиков?
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с вопросами,...
13 июня 12:34
3 038
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Компания «Мармакс» стала призером «Топ застройщиков России по потребительским качествам ЖК»
Компания «Мармакс» вошла в тройку лидеров «Топ застройщиков России по потребительским качествам ЖК». Почетным дипломом компанию наградил генеральный директор «Единого реестра застройщиков» Кирилл Холопик.

Компания «Мармакс» вошла в тройку лидеров «Топ застройщиков России по потребительским качествам ЖК». Почетным дипломом компанию наградил генеральный директор «Единого реестра застройщиков» Кирилл Холопик.

Представителям «Единого реестра застройщиков» удалось лично пообщаться, а также посетить проект-победитель в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка Рязанской области» — ЖК «Достояние на Чапаева» и призера «Топ застройщиков РФ по потребительским качествам ЖК» -ЖК «Голландия».

Посмотреть интервью можно на YouTube-канале «Мармакс».

Единый реестр застройщиков (ЕРЗ) — проект, реализуемый при поддержке национального объединения застройщиков жилья. Единый реестр застройщиков предоставляет актуальные новости строительной отрасли и полную базу данных застройщиков жилья, осуществляющих в России жилищное строительство с привлечением средств граждан по договорам участия в долевом строительстве.