Компания «Мармакс» стала призером «Топ застройщиков России по потребительским качествам ЖК»

Компания «Мармакс» вошла в тройку лидеров «Топ застройщиков России по потребительским качествам ЖК». Почетным дипломом компанию наградил генеральный директор «Единого реестра застройщиков» Кирилл Холопик.

Компания «Мармакс» вошла в тройку лидеров «Топ застройщиков России по потребительским качествам ЖК». Почетным дипломом компанию наградил генеральный директор «Единого реестра застройщиков» Кирилл Холопик.

Представителям «Единого реестра застройщиков» удалось лично пообщаться, а также посетить проект-победитель в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка Рязанской области» — ЖК « Достояние на Чапаева » и призера «Топ застройщиков РФ по потребительским качествам ЖК» -ЖК « Голландия ».

Посмотреть интервью можно на YouTube-канале « Мармакс ».

Единый реестр застройщиков (ЕРЗ) — проект, реализуемый при поддержке национального объединения застройщиков жилья. Единый реестр застройщиков предоставляет актуальные новости строительной отрасли и полную базу данных застройщиков жилья, осуществляющих в России жилищное строительство с привлечением средств граждан по договорам участия в долевом строительстве.