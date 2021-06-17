Еще один регион России ввел обязательную вакцинацию от коронавируса

Глава сахалинского управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова подписала постановление о проведении противоэпидемиологических мероприятий.

Еще один регион России ввел обязательную вакцинацию. Об этом сообщается на са йте радио Sputnik.

Глава сахалинского управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова подписала постановление о проведении противоэпидемиологических мероприятий.

В Сахалинской области работники сферы образования, здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания, торговли, ЖКХ и энергетики обязаны пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Также привиться должны сотрудники салонов красоты, косметических и спа-салонов, фитнес-клубов, бассейнов, предприятий бытового обслуживания и общественного питания.

Обязательной прививка от COVID-19 на Сахалине, согласно распоряжению властей, будет для работников МФЦ, общественного транспорта, музеев и библиотек, детских игровых комнат, детских лагерей, театров и кинотеатров.

Вакцинацию прошли 83 810 жителей острова, что составляет около 30% от плана, по которому коллективный иммунитет на Сахалине должен сформироваться к сентябрю.

Ранее сообщалось, что обязательную вакцинацию ввели в столичном регионе.