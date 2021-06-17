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Рязанская область получит дополнительные средства на детские выплаты
По словам Макарова, всего в регион направят 1 730 380 рублей. Дополнительная поддержка составит 450 756,3 тысячи рублей.

Рязанская область получит дополнительные федеральные средства на выплаты на детей от 3 до 7 лет. Об этом заявил сопредседатель данной комиссии, председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров, сообщает сайт регионального правительства.

Дополнительные средства одобрили на заседании комиссии 16 марта этого года.

По словам Макарова, всего в регион направят 1 730 380 рублей. Дополнительная поддержка составит 450 756,3 тысячи рублей.

Губернатор Николай Любимов отметил, что вопросы поддержки семей с детьми всегда находятся в центре внимания федеральной и региональной власти. «Помощь, которую получает Рязанская область из федерального центра, очень важна для региона. Дополнительные средства позволяют эффективно решать задачи, поставленные президентом России. Мы продолжим делать все необходимое для того, чтобы люди, нуждающиеся в поддержке, получали ее своевременно и в полном объеме», — сказал глава региона.