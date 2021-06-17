\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
21°
Птн, 18
24°
Сбт, 19
24°
ЦБ USD 72.5 0.47 18/06
ЦБ EUR 86.7 -0.65 18/06
Нал. USD 71.90 / 73.10 16:40
Нал. EUR 86.10 / 86.90 18:56
Новости
Публикации
Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке
С началом реконструкции ограды в Верхнем городском парк...
Вчера 18:25
1
1 465
Власти не спешат спасать рязанскую речку, в которой потемнела вода и п...
В речке Быстрица всплыла мертвая рыба, а вода в ней при...
Вчера 16:20
2 443
Директор уничтоженного стихией магазина автозапчастей «Драйвер» показа...
Само помещение магазина требует капитального ремонта, в...
15 июня 18:45
12 373
Разрешена ли законом деятельность экстрасенсов и народных медиков?
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с вопросами,...
13 июня 12:34
3 215
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
А что в кино? «Телохранитель жены киллера», «Лука» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Комедийный боевик «Телохранитель жены киллера» продолжает историю Майкла Бранса, молодого телохранителя, который теперь вынужден заниматься спецоперацией на курорте вместо долгожданного отдыха. Российская комедия «Сердце и как им пользоваться» режиссера Дмитрия Губарева рассказывает о двух молодых людях, совершенно разных, но объединившихся волей случая и добившихся успеха. Мультфильм «Лука» показывает беззаботный детский отдых и веселые приключения в летнее время, которые могут омрачиться появлением страшного монстра из морских глубин.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».