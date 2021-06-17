А что в кино? «Телохранитель жены киллера», «Лука» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Комедийный боевик «Телохранитель жены киллера» продолжает историю Майкла Бранса, молодого телохранителя, который теперь вынужден заниматься спецоперацией на курорте вместо долгожданного отдыха. Российская комедия «Сердце и как им пользоваться» режиссера Дмитрия Губарева рассказывает о двух молодых людях, совершенно разных, но объединившихся волей случая и добившихся успеха. Мультфильм «Лука» показывает беззаботный детский отдых и веселые приключения в летнее время, которые могут омрачиться появлением страшного монстра из морских глубин.

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