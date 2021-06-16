За сутки еще 56 рязанцев заболели коронавирусом, один человек скончался

Всего с начала пандемии заболели 30 080 человек. 52 человека выздоровели, всего вылечились 28 548 рязанцев. За сутки умер один человек, всего с начала пандемии — 565.

В Рязанской области за сутки еще 56 человек заболели коронавирусом. Об этом в среду, 16 июня, сообщил федеральный оперштаб.

Всего с начала пандемии заболели 30 080 человек. 52 человека выздоровели, всего вылечились 28 548 рязанцев. За сутки умер один человек, всего с начала пандемии — 565.

В России за сутки заболели 13 397 человек, всего с начала пандемии — 5 249 990 человек. За сутки выздоровели 10 256 человек, с начала пандемии — 4 828 500. За сутки скончались 396 человек. Число летальных случаев по стране достигло 127 576.