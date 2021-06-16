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За невыполнение требований по вакцинации московских предпринимателей оштрафуют на миллион
За невыполнение требований главного санитарного врача Москвы по вакцинации предусмотрены привлечение к административной ответственности и приостановка деятельности по решению суда.

За невыполнение требований по вакцинации московских предпринимателей оштрафуют на миллион. Об этом пишет РИА Новости.

Начальник Главконтроля Евгений Данчиков сообщил, что штрафы за невыполнение требований по вакцинации сотрудников от коронавируса для индивидуальный предпринимателей составит до 50 тысяч рублей, для организаций до 300 тысяч рублей. За повторные нарушения бизнес ожидают санкции в размере до одного миллиона рублей, либо приостановка работы на три месяца.

«За невыполнение требований главного санитарного врача Москвы по вакцинации предусмотрены привлечение к административной ответственности и приостановка деятельности по решению суда. Регламентируются данные решения статьями 6.3 КоАП РФ и 3.18 столичного кодекса [об административных правонарушениях]", — сказал Данчиков.

Ранее сообщалось, что глава столичного Роспотребнадзора Анна Попова потребовала от руководителей организаций вакцинировать 60% сотрудников компаний.