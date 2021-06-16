Всплывшую вверх брюхом рыбу из Быстрицы рязанцы жарят и едят

Подростки из окрестных поселков и любители спиртного подбирают тушки рыбы на берегах, пытаются жарить и есть. «Мы кошке давали, она осталась жива и добавки просит», — заявляют они в свое оправдание.

Отравление пойменной реки Быстрица, протекающей мимо Недостоева, Семчина и Канищева, произошло 11-12 июня. До сих пор по ней течет мутно-темная вода, в которой можно увидеть всплывшую брюхом вверх рыбу.

Подростки из окрестных поселков и любители спиртного подбирают тушки рыбы на берегах, пытаются жарить и есть. «Мы кошке давали, она осталась жива и добавки просит», — заявляют они в свое оправдание.

РЗН.инфо собрало информацию о загрязнении реки на окраине Рязани, откуда идет экологическая угроза и что надо делать, чтобы стоки не отравили Оку, водой из которой пользуются рязанцы.