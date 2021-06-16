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В России создадут единую систему видеонаблюдения
Проект предлагает использовать технологии, которые применяют в Москве, но с другим подходом. Камера будет самостоятельно распознавать и фиксировать инциденты, а затем отправлять их в центр обработки данных.

Правительство планирует создать информационную систему «Национальная платформа видеонаблюдения». Она будет собирать видео со всех городских камер в стране, сообщил «Коммерсант».

По информации собеседника издания, на разработку платформы и установку камер планируют потратит 250 млрд рублей за пять лет.

Отмечается, что проект предлагает использовать технологии, которые применяют в Москве, но с другим подходом. Камера будет самостоятельно распознавать и фиксировать инциденты, а затем отправлять их в центр обработки данных.

Нейросеть оценит происходящее в кадре, запись будет вестись непрерывно, но с ограничениями по периоду наблюдения.

Исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев отметил, что объединение камер наблюдения в единую систему несет в себе риски в области информационной безопасности.