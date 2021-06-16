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В Скопинском районе в ДТП погибли четыре человека
Трагедия произошла на трассе Р-22 возле села Гремячка примерно в 17:55. Обстоятельства трагедии рассказывает областное управление МВД.

В Скопинском районе в ДТП погибли четыре человека. Об этом в среду, 16 июня, сообщает региональное Управление МВД.

Трагедия произошла на трассе Р-22 возле села Гремячка примерно в 17:55. На дороге столкнулись «ВАЗ 21124» и тягач MAN.

По предварительной информации, 48-летний житель Тамбова, управляя легковушкой, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, столкнувшись с тягачом.

В результате погиб водитель «ВАЗ» и три его пассажира: двое 1997 года рождения, личность третьего устанавливают.

Причина и обстоятельства ДТП устанавливаются.