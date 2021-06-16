В рязанском торговом центре неизвестные повредили фотозону
Инцидент произошел в воскресенье, 13 июня. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как два молодых человека наносят ущерб колоннам в фотозоне на втором этаже ТРЦ. Администрация торгового центра просит помощи в установлении личности молодых людей.
В ТРЦ «Малина» неизвестные повредили фотозону. Об этом
Инцидент произошел в воскресенье, 13 июня. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как два молодых человека наносят ущерб колоннам в фотозоне на втором этаже ТРЦ.
«Мы не просили за это безмерной благодарности, но, как минимум, мы ждали хотя бы банального уважения к чужому имуществу и труду», — отмечается в посте.
Администрация торгового центра просит помощи в установлении личности молодых людей.