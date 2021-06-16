В Рязани пройдет выставка бездомных животных

К выставке приглашаются кураторы бездомных животных, а также местные жители со своими подопечными.

В Рязани пройдет выставка бездомных питомцев. Об этом в среду, 16 июня, сообщила служба по контролю за безнадзорными животными.

Мероприятие «Пойдем домой!» состоится в субботу, 19 июня, в 14:00 в Лесопарке. Выставка направлена на пристройство собак и кошек, которые находятся на попечении приютов и волонтеров.

В выставке могут принять участие местные жители со своими подопечными или те, кто являются кураторами бездомных животных.

Для этого необходимо записаться на выставку и успеть на регистрацию в день мероприятия. У каждого питомца должен быть ветеринарный паспорт со всеми прививками — комплекс и бешенство.