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В Рязани пройдет выставка бездомных животных
К выставке приглашаются кураторы бездомных животных, а также местные жители со своими подопечными.

В Рязани пройдет выставка бездомных питомцев. Об этом в среду, 16 июня, сообщила служба по контролю за безнадзорными животными.

Мероприятие «Пойдем домой!» состоится в субботу, 19 июня, в 14:00 в Лесопарке. Выставка направлена на пристройство собак и кошек, которые находятся на попечении приютов и волонтеров.

В выставке могут принять участие местные жители со своими подопечными или те, кто являются кураторами бездомных животных.

Для этого необходимо записаться на выставку и успеть на регистрацию в день мероприятия. У каждого питомца должен быть ветеринарный паспорт со всеми прививками — комплекс и бешенство.