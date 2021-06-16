В Рязани назвали вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей

Самой доходной стала вакансия руководителя группы магазинов одного из крупнейших ретейлеров. Управленцу с опытом работы от двух лет готовы платить 120 тысяч рублей.

В Рязани назвали вакансии с зарплатой в 100 тысяч рублей. Исследование провел портал Superjob.ru.

В мае самой доходной стала вакансия руководителя группы магазинов одного из крупнейших ретейлеров. Управленцу с опытом работы от двух лет готовы платить 120 тысяч рублей.

На втором месте по зарплате — вакансия машиниста-асфальтоукладчика. Квалифицированному рабочему предлагают зарплату от 90 до 100 тысяч рублей.

От 90 тысяч рублей также готовы платить ведущему разработчику «1С» в ИТ-компании. Ведущему инженеру-программисту предлагают зарплату от 80 тысяч рублей.

Зарплату от 80 до 100 тысяч предлагают руководителю проекта в компании разработчике телеком оборудования.