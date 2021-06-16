В Рязани 11 улиц останутся без воды на две недели

Горячей воды не будет с 17 по 30 июня. Это связано с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения.

В Рязани 11 улиц останутся без воды на две недели. Об этом сообщает городская администрация.

Горячей воды не будет с 17 по 30 июня. Отключение произойдет по следующим адресам:

улица Кальная: дом 11 (д/сад №26), дом 22 корпус 1 (д/сад №41), дом 17 (школа №73), дом 15, дом 18, дом 18 корпус 1, а также дома 23, 24, 25, 31, 33, 35, 38 и 42;

улица Быстрецкая: дом 26 (д/сад №36), дом 9, дом 9 корпус 1, дом 15, дом 19 корпус 1, и дома 20, 23, 24, 25;

улица Макаренко, дом 1;

улица Есенина, дом 1б;

улица Касимовское шоссе: дом 13, дом 23 корпус 2, дом 23 корпус 3, дом 25/1, дом 25/2, дом 27;

улица Новая: дома 27, 27а, 68/22 и 84;

площадь Попова, дом 6/6;

улица Попова: дома 18, 19/43, 22/51;

улица Радиозаводская: дома 1, 1 корпус 1, 1 корпус 2, 11/27 и 35;

улица Фирсова, дом 29;

улица Электрозаводская, дом 51.

По информации управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, это связано с плановыми профилактическими работами на системах и объектах теплоснабжения.