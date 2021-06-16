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В центре Рязани продавец рыбной лавки ограбила мясной магазин
В отношении рязанки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ей грозит до двух лет лишения свободы.

В центре Рязани продавец рыбной лавки ограбила мясной магазин. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 45-летняя продавец мясной лавки, которая располагается в торговом здании в центре города. Она сообщила, что из кассы пропало более 23 тысяч рублей. Рязанка обнаружила пропажу утром, когда пришла открывать смену. Также она увидела, что в помещении было открыто окно.

На кадрах с камер видеонаблюдения отсутствовал момент незаконного проникновения в помещение, но было видно как кто-то открывает окно изнутри. Сотрудники полиции установили, что к краже причастна продавец рыбной лавки, находящейся в том же торговом помещении.

Оказалось, что накануне вечером, когда другие продавцы ушли и женщина осталась в здании одна, она забрала из кассы мясного отдела всю выручку. Чтобы сымитировать ограбление, перед уходом домой она открыла окно.

В отношении рязанки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ей грозит до двух лет лишения свободы.