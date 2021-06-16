В Спасске сбили пенсионерку с велосипедом

Водитель «семерки», сбившей женщину, сообщил, что пенсионерка с велосипедом вышла из-за машины и начала переходить улицу. Водитель заметил ее поздно, пешеходного перехода на дороге не было.