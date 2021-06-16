В Спасске сбили пенсионерку с велосипедом
Водитель «семерки», сбившей женщину, сообщил, что пенсионерка с велосипедом вышла из-за машины и начала переходить улицу. Водитель заметил ее поздно, пешеходного перехода на дороге не было.
В среду, 16 июня, в Спасске сбили женщину. Об этом пишет ИД «
ДТП произошло около 8 утра на улице Советской.
Водитель «семерки», сбившей женщину, сообщил, что пенсионерка с велосипедом вышла из-за машины и начала переходить улицу. Водитель заметил ее поздно, пешеходного перехода на дороге не было.
Пенсионерку доставили в больницу.