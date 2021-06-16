Соцсети: на Куйбышевском шоссе бьет «гейзер» из канализационных стоков
Информация об инциденте появилась в среду, 16 июня. На кадрах видно, что поток льется по тротуару на протяжении нескольких метров. Он берет начало из лужи на газоне.
На Куйбышевском шоссе бьет «гейзер» из канализационных стоков. Видео выложили очевидцы в соцсетях.
Информация об инциденте появилась в среду, 16 июня. На кадрах видно, что поток льется по тротуару на протяжении нескольких метров. Он берет начало из лужи на газоне.
«Вонь страшная, а коммунальных служб поблизости не предвидится», — отмечает автор видео.