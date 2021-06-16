Соцсети: на Куйбышевском шоссе бьет «гейзер» из канализационных стоков

Информация об инциденте появилась в среду, 16 июня. На кадрах видно, что поток льется по тротуару на протяжении нескольких метров. Он берет начало из лужи на газоне.