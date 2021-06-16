СМИ: обязательная вакцинация в масштабах страны не планируется

По данным источника в российском правительстве, обязательную вакцинацию граждан от коронавируса в масштабах всей страны пока проводить не планируется.

Обязательная вакцинация в масштабах страны не планируется. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным источника в российском правительстве, обязательную вакцинацию граждан от коронавируса в масштабах всей страны пока проводить не планируется. Решения об обязательной вакцинации будут приниматься в зависимости от ситуации в конкретных регионах.

«В каких-то регионах наблюдается взрывной рост заболеваемости, в каких-то, наоборот, число заболевших новой коронавирусной инфекцией снижается, поэтому вводить обязательную вакцинацию по всей стране в настоящее время нецелесообразно», — сообщил источник.

Ранее сообщалось, что столичный Роспотребнадзор потребовал от компаний привить 60% сотрудников.