СМИ: обязательная вакцинация в масштабах страны не планируется
По данным источника в российском правительстве, обязательную вакцинацию граждан от коронавируса в масштабах всей страны пока проводить не планируется.
Обязательная вакцинация в масштабах страны не планируется. Об этом
По данным источника в российском правительстве, обязательную вакцинацию граждан от коронавируса в масштабах всей страны пока проводить не планируется. Решения об обязательной вакцинации будут приниматься в зависимости от ситуации в конкретных регионах.
«В каких-то регионах наблюдается взрывной рост заболеваемости, в каких-то, наоборот, число заболевших новой коронавирусной инфекцией снижается, поэтому вводить обязательную вакцинацию по всей стране в настоящее время нецелесообразно», — сообщил источник.
Ранее сообщалось, что столичный Роспотребнадзор потребовал от компаний привить 60% сотрудников.