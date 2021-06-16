Рязанский суд утвердил еще одно ограничение для скопинского маньяка

В среду, 16 июня, суд в Рязани запретил скопинскому маньяку Виктору Мохову общаться со СМИ и посещать кафе, в которых продается алкоголь.

Рязанский суд утвердил еще одно ограничение для скопинского маньяка. Об этом пишет РИА Новости.

В среду, 16 июня, суд в Рязани запретил скопинскому маньяку Виктору Мохову общаться со СМИ и посещать кафе, в которых продается алкоголь.

Ранее полиция уже просила запретить Мохову общаться со СМИ и посещать бары и рестораны, где разрешено распитие спиртных напитков, но в этом было отказано.

Напомним, Мохов вышел из колонии в марте этого года. Он отбывал наказание за похищение двух девушек, которых он держал в подвале почти четыре года. Мохов насиловал их, одна из них дважды родила, детей он отобрал, третий ребенок родился мертвым уже после освобождения.