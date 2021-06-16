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Рязанские почтальоны могут доставить пенсию на дом
Почта дает возможность пенсионерам получать свои выплаты в комфортных и безопасных условиях: почтальон доставляет деньги на дом в установленный срок. Получателю не нужно идти в отделение банка или искать банкомат, воспользоваться которым человеку в возрасте может быть сложно.

«Почта России» может доставить пенсии на дом. 97% клиентов компании из Рязани и Рязанской области предпочитают получать пенсии на дому при помощи почтальонов, остальные 3% получают пенсии и социальные пособия в отделениях почтовой связи, сообщили в региональном отделении «Почты России».

Почта дает возможность пенсионерам получать свои выплаты в комфортных и безопасных условиях: почтальон доставляет деньги на дом в установленный срок. Получателю не нужно идти в отделение банка или искать банкомат, воспользоваться которым человеку в возрасте может быть сложно. Такой вид услуги особенно важен для маломобильных жителей области. В основном, это пожилые люди и те, кто испытывает трудности с передвижением из-за ограничений здоровья. К тому же, услуга по доставке пенсии на дом является бесплатной.

При получении пенсии клиенту на руки выдается отрывная квитанция, где указаны все виды выплат: базовая и страховая пенсия за текущий период, виды дополнительных пособий. Таким образом, пенсионеры получают предельно ясную и оперативную информацию по периодам выплат и источникам поступления денежных средств. Такая квитанция выдается только клиентам «Почты России».

Летом многие пенсионеры переезжают на дачные участки и не имеют возможности вернуться в город и получить пенсию.

Если получатель не смог получить пенсию в день ее доставки — дома или на почте, — он может обратиться за ней и после этой даты в текущем месяце в свое почтовое отделение в течение выплатного периода (в Рязанской области он установлен с 3 по 23 число каждого месяца). Если пенсионер не сможет получить пенсию в текущем месяце, неполученная пенсия будет направлена в отделение почтовой связи в следующем месяце. Важно, что если в течение полугода получатель за ней так и не обратился, то выплата пенсии будет приостановлена до выяснения причин.

Есть и еще один вариант получения пенсии на почте. По желанию пенсионера денежные средства могут выплачиваться по доверенности. Эта доверенность может быть удостоверена нотариально, организацией, в которой доверитель работает или учится, а также администрацией лечебного учреждения, в котором гражданин находится на лечении.

Для того, чтобы получать пенсии и социальные выплаты по месту проживания, пенсионеру достаточно написать соответствующее заявление в территориальный орган Пенсионного фонда и указать способ получения «с доставкой на дом». Также заявление можно оформить в почтовом отделении или в личном кабинете на портале Госуслуг.