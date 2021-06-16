Рязанская энергетическая сбытовая компания обновила антрейтинг должников среди предприятий ЖКХ

​Список неплательщиков среди предприятий-ЖКХ постоянно обновляется. При его составлении учитывается выполнение потребителем обязательств, предусмотренных условиями договора энергоснабжения, размер задолженности, количество периодов образования задолженности.

В Рязанской области сложилась сложная ситуация с платежами предприятий ЖКХ за уже потребленную электроэнергию. По состоянию на 1 мая 2021 года общая задолженность только указанных в перечне организаций перед ПАО «Рязанская энергетическая сбытовая компания» составила почти 62000,15 тыс рублей.

«Антирейтинг» исполнителей коммунальных услуг Рязанской области по состоянию на 1 мая 2021 года:

Список неплательщиков среди предприятий-ЖКХ постоянно обновляется. При его составлении учитывается выполнение потребителем обязательств, предусмотренных условиями договора энергоснабжения, размер задолженности, количество периодов образования задолженности.

ПАО «РЭСК» неоднократно пыталось урегулировать вопрос с руководителями данных предприятий, но добровольно оплачивать задолженность они отказываются. В отношении данных предприятий ЖКХ энергетики вынуждены будут применить процедуру принудительного взыскания, что повлечет за собой дополнительную уплату штрафов и пени, предусмотренных условиями договора энергоснабжения, а также судебных издержек.

Энергетики отдельно обращают внимание жителей домов, которые обслуживаются компаниями вошедшими в «Антирейтинг, что уплачиваемые ими средства за коммунальные услуги не доходят до ресурсоснабжающей компании, что может привести к ограничениям в подаче электроэнергии.

Неплатежи компаний ставят под угрозу надежное и бесперебойное энергоснабжение потребителей — добросовестных плательщиков, и приводят к критической ситуации социально-экономического развития региона.

Данная ситуация не может быть урегулирована без поддержки администрации области и города, ПАО РЭСК» в очередной раз просит обратить внимание на значимость проблемы профильные ведомства.