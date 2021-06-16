Рязанец собрал машину-«черминатор»

Житель Сараев Константин Герасин увлекается конструированием. Рязанец собирает машины из деталей, которые находит в чермете.

Рязанец собрал машину-«черминатор». Об этом пишет ИД «Пресса».

Житель Сараев Константин Герасин увлекается конструированием. Рязанец собирает машины из деталей, которые находит в чермете.

На его счету несколько самодельных машин — детский и взрослый багги, газонокосилки, вездеход с колесами типа «ободрыши» (на авторском сленге это колеса от трактора с фигурно вырезанными шинами). В вездеходе стоит кресло от «ГАЗели», мотор от «Оки», а каркас машины Константин сварил сам. Машина получила название «черминатор».

Константин Герасин ведет на Youtube два канала — «Самоделки 62» (165 тысяч подписчиков) и «Дикий мастер» (18 тысяч подписчиков).

Новые машины рязанец тестирует вместе с отцом.