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Рязанец пытался угнать грузовик во время разгрузки товара
47-летний мужчина попытался угнать «ГАЗ-52-27», когда тот подъехал для разгрузки товара к магазину. Против злоумышленника возбудили уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Рязанец пытался угнать грузовик во время разгрузки товара. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 38-летний водитель и сообщил, что его машину угнали. Он припарковал грузовик для разгрузки товара около магазина в деревне Клетино Касимовского района. Мужчина рассказал, что когда он вернулся к машине за товаром в очередной раз — автомобиля не было на месте.

Полицейские организовали план «Перехват», установили патрули на выездах из деревни и на близлежащей территории. 47-летнего местного жителя за рулем угнанного грузовика задержали на выезде из деревни. Автотранспорт вернули владельцу.

Рязанец сообщил, что находился около магазина, когда «ГАЗ-52-27» подъехал для разгрузки товара. Мужчина заметил, что водитель оставил ключи в замке зажигания. Рассчитав среднее время нахождения водителя в магазине, злоумышленник дождался, когда тот ушел с коробками в магазин, и угнал грузовик.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ («Угон»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.