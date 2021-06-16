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Рязанцы поддержали идею налога роскошь
В опросе приняли участие 1350 жителей Рязанской области. Из них 67% одобряют введение налога на роскошь. При этом 28% рязанцев выступают за прогрессивное налогообложение. Лишь 5% респондентов хотят оставить все как есть.

Большинство жителей Рязанской области считают, что в России необходимо ввести налог на роскошь. Такие данные следуют из опроса, который недавно провела партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ».

В опросе приняли участие 1350 жителей Рязанской области. Из них 67% одобряют введение налога на роскошь. При этом 28% рязанцев выступают за прогрессивное налогообложение. Лишь 5% респондентов хотят оставить все как есть. «Хорошая инициатива, — заявил участник опроса Никита Макаров. — Думаю, что богатые будут согласны платить более высокий налог, если при этом бедные люди гарантированно получат от государства существенную поддержку». Рязанцы также считают, что дополнительную налоговую нагрузку должны нести владельцы элитной недвижимости, дорогостоящих автомобилей, яхт и частных самолетов.

По словам председателя партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ» Сергея Миронова, введение такого налога позволит снизить уровень социального неравенства в обществе. «За счет налога каждый год в бюджет страны будут поступать триллионы рублей. Эти средства нужно направить на развитие программ по борьбе с бедностью и поддержке граждан с низкими доходами», — считает Сергей Миронов.

Как сообщил член Центрального совета «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ЗА ПРАВДУ» Александр Бычков, идея налога на роскошь прописана в программе партии с момента ее основания. «Еще с 2006 года мы настаиваем на введении такого налога. Предлагаем взимать высокий процент с тех лиц, которые имеют очень большие дома, дорогие квартиры», — заявил Александр Бычков. Отметим, депутаты Госдумы от «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ЗА ПРАВДУ» уже подготовили соответствующий законопроект. По оценке справороссов, налог на роскошь позволит ежегодно привлекать в бюджет около двух триллионов рублей.