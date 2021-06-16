Назван неожиданный способ защититься от коронавируса

Специалисты утверждают, что вирус запускает у заболевшего иммунный ответ, который может предотвратить заражение коронавирусом. По их словам, это может быть отправной точкой для того, чтобы найти более эффективные способы лечения COVID-19.

Простуда может защитить человека от коронавируса. Об этом пишет Daily Mail .

Специалисты утверждают, что вирус запускает у заболевшего иммунный ответ, который может предотвратить заражение коронавирусом. По их словам, это может быть отправной точкой для того, чтобы найти более эффективные способы лечения COVID-19.

Эксперты пояснили, что иммунный ответ — это гены, стимулированные интерфероном, которые реагируют на ранней стадии заболевания и предотвращают размножение вируса в организме. Ранее исследователи обнаружили, что у человека может повыситься иммунитет от гриппа, поэтому ученые стали искать подобные способы борьбы с коронавирусом.

Ученые вырастили ткань дыхательных путей в лаборатории, заразили ее риновирусом, а затем коронавирусом. После того, как произошел контакт с коронавирусом, иммунная система активизировалась.

Специалисты подчеркнули, что лечение нужно начинать быстрее с момента заражения, чтобы SARS-CoV-2 не размножался в организме экспоненциально. По их словам, на поздних стадиях терапия опасна.