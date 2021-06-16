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Сорокина поручила предоставить выходные сотрудникам, которые вакцинировались от коронавируса
Мэр Рязани подчеркнула, что вакцинация — единственный путь борьбы с коронавирусом. По ее словам, вакцинацию нужно ускорить, чтобы избежать новых ограничений.

Мэр Рязани Елена Сорокина поручила руководителям рязанских предприятий продумать «способы поощрения» сотрудников, которые вакцинировались от коронавируса. Об этом она сообщила на странице «ВКонтакте».

«Прошу руководителей рязанских предприятий продумать способы поощрения, например, предоставление выходных дней сотрудникам, принявшим участие в вакцинации», — написала Сорокина.

Мэр Рязани подчеркнула, что вакцинация — единственный путь борьбы с коронавирусом. По ее словам, вакцинацию нужно ускорить, чтобы избежать новых ограничений.