СК завел дело против школьниц, осквернивших мемориал Героя России Пешкова

Две девочки 14 и 15 лет, выпив спиртное, пошли гулять по городу Арсеньев. На улице Калининской в сквере Героя России Олега Пешкова девушки зашли за памятник герою, и осквернили его, а на клумбе рядом с ним оборвали цветы.

Следователи возбудили уголовное дело против двух подростков, которые осквернили мемориальный сквер имени Героя России Олега Пешкова в Арсеньеве Приморского края. Об этом сообщила пресс-служба местного СУ СКР.

Две девочки 14 и 15 лет, выпив спиртное, пошли гулять по городу Арсеньев. На улице Калининской в сквере Героя России Олега Пешкова девушки зашли за памятник герою, и осквернили его, а на клумбе рядом с ним оборвали цветы.

Следователи изъяли видео с камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК РФ («Вандализм, то есть осквернение иных сооружений, порча имущества в общественных местах, совершенный группой лиц»).

Торговую точку, где несовершеннолетние купили спиртное, нашли.

Обстоятельства произошедшего уточняется. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения. Ранее одну из девочек привлекали к уголовной ответственности за кражу и уголовное дело в отношении нее рассматривает суд.

Самолет Олега Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил. Пешкова, спускающегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже все террористы, которые участвовали в этом нападении, были уничтожены, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.