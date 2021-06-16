Пьяный рязанец выпал с пятого этажа

В среду, 16 июня, в доме №32-а на улице Старореченской с балкона пятого этажа выпал мужчина. Прибывшие на место полицейские установили, что рязанец находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пьяный рязанец выпал с пятого этажа. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В среду, 16 июня, в доме №32-а на улице Старореченской с балкона пятого этажа выпал мужчина. Прибывшие на место полицейские установили, что рязанец находился в состоянии алкогольного опьянения. Телесных повреждений на теле мужчины обнаружено не было, но очевидцы подтвердили, что это именно он выпал с балкона.

Мужчина отказывался самостоятельно проследовать с бригадой медицинской службы, поэтому сотрудники полиции сопроводили машину скорой помощи до ОКБ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.