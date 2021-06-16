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Общественники просят наградить медсестер рязанской ОКБ имени Семашко
Сопредседатель центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль сообщил, что народный фронт будет ходатайствовать перед лидером ОНФ Владимиром Путиным о награждении медработников больницы имени Семашко, проявивших героизм при чрезвычайной ситуации.

Общественники просят наградить медсестер рязанской ОКБ имени Семашко. Об этом сообщается на сайте движения «Общероссийский народный фронт».

Сопредседатель центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль сообщил, что народный фронт будет ходатайствовать перед лидером ОНФ Владимиром Путиным о награждении медработников больницы имени Семашко, проявивших героизм при чрезвычайной ситуации.

Напомним, пожар произошел в ночь на среду, 9 июня. Погибли три человека.

РЗН. инфо опубликовал фоторепортаж из больницы после пожара.

Первыми эвакуацию пациентов начали медсестры реанимационного отделения. Одна из медсестер, 27-летняя Елена Федорова получила 75% ожогов тела, ее санавиацией доставили на лечение в ожоговый центр при НИМЦ хирургии имени Вишневского. Она уже перенесла одну операцию и находится в удовлетворительном состоянии. Две ее коллеги, 27-летняя Злата Бурова и 25-летняя Надежда Шелыганова находятся в удовлетворительном состоянии. Их выписали из ОКБ, они проходят лечение на дому.

Также сообщается, что в эвакуации пациентов участвовали 23-летние медицинские сестры, студентки 6-го курса Рязанского государственного медицинского университета Кристина Гришкина и Мария Аверина и 28-летний доктор дежурной смены Ксения Филяюшкина. Они не пострадали.