Общественники просят наградить медсестер рязанской ОКБ имени Семашко. Об этом сообщается на
Сопредседатель центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль сообщил, что народный фронт будет ходатайствовать перед лидером ОНФ Владимиром Путиным о награждении медработников больницы имени Семашко, проявивших героизм при чрезвычайной ситуации.
Напомним, пожар произошел в ночь на среду, 9 июня. Погибли три человека.
РЗН. инфо опубликовал фоторепортаж из больницы после пожара.
Первыми эвакуацию пациентов начали медсестры реанимационного отделения. Одна из медсестер, 27-летняя Елена Федорова получила 75% ожогов тела, ее санавиацией доставили на лечение в ожоговый центр при НИМЦ хирургии имени Вишневского. Она уже перенесла одну операцию и находится в удовлетворительном состоянии. Две ее коллеги, 27-летняя Злата Бурова и 25-летняя Надежда Шелыганова находятся в удовлетворительном состоянии. Их выписали из ОКБ, они проходят лечение на дому.
Также сообщается, что в эвакуации пациентов участвовали 23-летние медицинские сестры, студентки 6-го курса Рязанского государственного медицинского университета Кристина Гришкина и Мария Аверина и 28-летний доктор дежурной смены Ксения Филяюшкина. Они не пострадали.