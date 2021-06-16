Специалист научил, как общаться по мессенджеру без интернета

Для этого существуют несколько приложений. С помощью них можно обмениваться сообщениями автономно.

Специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева объяснила, что мессенджерами можно пользоваться без интернета. Об этом она рассказала агентству « Прайм ».

По словам эксперта, для этого существуют несколько приложений. Одним из таких она назвала FireChat, которое создано для устройств Android. Специалист объяснила, что с помощью приложения можно обмениваться сообщениями автономно.

«Приложение использует Bluetooth и одноранговый (peer-to-peer) Wi-Fi для создания ячеистой Mesh-сети для передачи данных. Максимальный радиус передачи от одного устройства к другому — 65-70 метров», — рассказала Ильичева.

Также она посоветовала использовать еще одно подобное приложение — Bridgefy, которое может передавать сообщения в радиусе 70 метров через Bluetooth или Wi-Fi. По словам эксперта, мессенджер может транслировать сообщения большой группе людей, что может быть необходимо в режиме ЧС или природном бедствии.

Кроме того, можно использовать приложения Serval Mesh, Hike и Signal Offline.