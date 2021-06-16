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Специалист научил, как общаться по мессенджеру без интернета
Для этого существуют несколько приложений. С помощью них можно обмениваться сообщениями автономно.

Специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева объяснила, что мессенджерами можно пользоваться без интернета. Об этом она рассказала агентству «Прайм».

По словам эксперта, для этого существуют несколько приложений. Одним из таких она назвала FireChat, которое создано для устройств Android. Специалист объяснила, что с помощью приложения можно обмениваться сообщениями автономно.

«Приложение использует Bluetooth и одноранговый (peer-to-peer) Wi-Fi для создания ячеистой Mesh-сети для передачи данных. Максимальный радиус передачи от одного устройства к другому — 65-70 метров», — рассказала Ильичева.

Также она посоветовала использовать еще одно подобное приложение — Bridgefy, которое может передавать сообщения в радиусе 70 метров через Bluetooth или Wi-Fi. По словам эксперта, мессенджер может транслировать сообщения большой группе людей, что может быть необходимо в режиме ЧС или природном бедствии.

Кроме того, можно использовать приложения Serval Mesh, Hike и Signal Offline.