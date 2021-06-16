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Мэрия встретилась с родителями учеников школы №6
Как рассказали РЗН. инфо родители учеников, в качестве одного из вариантов школе предложили переехать в школу на 1100, которая должна появиться на месте троллейбусного депо на улице Дзержинского.

Во вторник, 15 июня, представители горадминистрации встретились с родителями учеников школы №6. Об этом сообщил сайт мэрии.

Во встрече поучаствовали первый замглавы администрации города Алексей Пустовалов, замглавы администрации Надежда Штевнина, начальник управления образования и молодежной политики Дмитрий Филиппов, начальник правового управления Валентина Горшкова, депутаты

Горшкова отметила, что позиция мэрии в суде была определена архивными документами.

На каждом заседании мы аргументировано ее отстаивали. Это много томов судебного дела. В присутствии родительской общественности и администрации школы еще раз подтверждаю, что мы подаем апелляционную жалобу в вышестоящий суд", — сказала она.

Пустовалов и Штевнина рассказали об альтернативных вариантах зданий, предлагаемых администрацией представителями РПЦ. Первый замглавы администрации города Алексей Пустовалов рассказал, что уже предложили четыре варианта.

«Но будем предлагать и другие, примерно соразмерные зданию школы. Это тоже путь выхода из этой сложной ситуации, и такой подход решения проблемы мы тоже не исчерпали», — отметил он.

Как рассказали РЗН. инфо родители учеников, в качестве одного из вариантов школе предложили переехать в школу на 1100, которая должна появиться на месте троллейбусного депо на улице Дзержинского.

По словам Штевниной, мэрия не бездействует и работает над проблемой уже более года.

Директор школы Татьяна Гречанинова отметила, что учебное заведение будет поддерживать позицию мэрии.