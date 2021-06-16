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В Новой Москве мужчина зарезал двух женщин и поджег их квартиру
Мужчина пришел в гости к 23-летней девушке и ее матери. Между ними произошел конфликт. Мужчина сначала ударил собаку ножницами, а затем расправился с девушкой и ее матерью.

В деревне Кокошкино в Новой Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Мужчина пришел в гости к 23-летней девушке и ее матери. Между ними произошел конфликт. Мужчина сначала ударил собаку ножницами, а затем расправился с девушкой и ее матерью.

После этого он поджег их квартиру. После пожара на месте нашли тела двух женщин с множественными колото-резаными ранениями.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»), с задержанным работают следователи.

Фото Mash