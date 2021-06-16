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Игорь Маковский поручил усилить контроль за мерами по защите персонала от коронавируса
Особое внимание глава энергокомпаний уделил организации дежурств диспетчерского персонала. Он отметил, что необходимо создать условий для бесконтактного режима работы сотрудников, отвечающих за оперативно-технологическое управление.

Генеральный директор «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в рамках еженедельного совещания поставил перед руководством филиалов ряд задач по предупреждению распространения COVID-19. Эти мероприятия обусловлены увеличением числа заболевших жителей в ряде регионов операционной ответственности обществ.

Особое внимание глава энергокомпаний уделил организации дежурств диспетчерского персонала. Он отметил, что необходимо создать условий для бесконтактного режима работы сотрудников, отвечающих за оперативно-технологическое управление. На совещании обсудили добровольную вакцинацию. В ряде филиалов доля работников, которые сделали прививку, уже достигает 40% и с каждым днем число желающих обезопасить себя от вируса только растет. ​

«Защита жизни и здоровья наших сотрудников — наш главный и неизменный приоритет. Это особенно актуально в нынешней ситуации. Сегодня мы мобилизовали для решения этой задачи все ресурсы. В зависимости от эпидемиологической ситуации в том или ином регионе мы организовали возможность работы в удаленном режиме. А для того персонала, кто остается на дежурстве, созданы все условия для максимального снижения рисков заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, мы предоставляем дополнительный оплачиваемый день отдыха для работников, кто решил пройти вакцинацию», — подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.