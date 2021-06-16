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Около «Глобуса» в Рязани модернизируют светофор
Стоимость работ оценивается в 10,5 млн рублей. Согласно документам, на перекрестке обновят светофоры, установят обзорную видеокамеру (для контроля ситуации на дороге), также появится дорожный контроллер, предназначенного для адаптивного, ручного и координированного режимов работы.

В Рязани на перекрестке Касимовского шоссе и улицы Советской Армии модернизируют светофор. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, на перекрестке обновят светофоры, установят обзорную видеокамеру (для контроля ситуации на дороге), также появится дорожный контроллер, предназначенного для адаптивного, ручного и координированного режимов работы. Модернизацию проведут до 15 августа. Стоимость работ оценивается в 10,5 млн рублей.

Напомним, в августе на перекрестке завершится реконструкция.