Около «Глобуса» в Рязани модернизируют светофор

Стоимость работ оценивается в 10,5 млн рублей. Согласно документам, на перекрестке обновят светофоры, установят обзорную видеокамеру (для контроля ситуации на дороге), также появится дорожный контроллер, предназначенного для адаптивного, ручного и координированного режимов работы.