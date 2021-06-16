В Рязанской области изменится расписание электричек

Движение изменится из-за рамонта путей на участках Луховицы — Щурово — Голутвин, Листвянка — Лесок, Алпатьево — Фруктовая и станции Рязань-1. В эти дни несколько электричек сократят маршруты, у некоторых пригородных поездов и экспрессов изменится время отправления, прибытия и число остановок.

С 21 июня по 15 июля в Рязанской области изменится расписание электричек. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

Движение изменится из-за ремонта путей на участках Луховицы — Щурово — Голутвин, Листвянка — Лесок, Алпатьево — Фруктовая и станции Рязань-1.

В эти дни несколько электричек сократят маршруты, у некоторых пригородных поездов и экспрессов изменится время отправления, прибытия и число остановок.

Подробности можно узнать на вокзалах, остановках, сайте «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».