Эксперты-биологи объяснили гибель деревьев в «Наташкином» парке

Корреспондент РЗН. инфо решил разобраться, почему деревья погибли и каким образом администрация города планирует озеленять парк в дальнейшем.

Весной 2021 года рязанцы заметили, что в «Наташкином» парке массово засохли деревья. К лету стало окончательно понятно, что они уже не оживут, и горожане забили тревогу. Многие обвиняли «дикое» благоустройство, в ходе которого рабочие повредили стволы и корни растений.

Старинную ограду Верхнего городского сада, действительно, демонтировали варварским образом. Кроме того, урон зеленым насаждениям нанесли во время прокладки траншеи под фундамент новой ограды.

В середине июня подрядчик спилил порядка 20 погибших ясеней. Корреспондент РЗН. инфо решил разобраться, почему деревья погибли и каким образом администрация города планирует озеленять парк в дальнейшем. Результаты исследования читайте в разделе «Публикации».